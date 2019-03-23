علي جمعة يحذر من ترك هذا العمل بدونه لا يقبل الله تعالى صلاتك

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ولا تقبل واحدة بغير قرينتها.



وأوضح « جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن أولها قوله تعالى: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول»، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، وثانيها قوله عز وجل: «وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» فمن صلى ولم يزكِّ لم يقبل منه.



وأضاف أن ثالثها قوله تعالى: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ»، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه شكر الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أنه لأجل ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله تعالى سُنة رسوله –صلى الله عليه وسلم، بالإلزام ببرهما والإحسان إليهما، والتحذير من عقوقهما أو الإساءة إليهما، بأي أسلوب كان.

