حكاية لقاء لم يتم بين أحمد رمزي وليلى رستم: عاوز فلوسي.. نوستالجيا

اعتاد البرنامج التليفزيوني الشهير «نجوم على الأرض» الذي كانت تقدمه ليلى رستم من تليفزيون، استضافة كبار النجوم وكان منهم الفنان أحمد رمزي الذي حل ضيفا بإحدى الحلقات، ولكن ما إن تم استضافته حتى حدثت أزمة حالت بين استكمال الحلقة أو خروجها للنور.



يسترجع «صدى البلد» تفاصيل هذه الأزمة في الذكرى الـ 89 لميلاد الفنان الملاكم أحمد رمزي، كان كل شئ جاهزا بالاستديو الديكور والمخرج والمصور والمذيعة وعشرات الأسئلة، وبدئت الحلقة بالفعل بمقدمة طويلة عنه، وراحت ليلى تطرح عليه الأسئلة ورمزي يجاوب في سعادة.



وفجأة انقطع التيار الكهربائي وتوقف التسجيل، وتم إعلان حالة الطوارئ، على أن يتم إصلاح هذا العطل سريعا، ولكن استمر العطل لفترة طويلة حتى فقد رمزي أعصابه، وافق الطرفان على توقف التسجيل لحين استكماله في اليوم التالي بنفس الاستديو، وفقا لما ذكر في عدد قديم لمجلة الشبكة.



وفي اليوم التالي وفي الموعد المحدد تفاجئت ليلى باتصال من رمزي يطالبها فيه بفلوسه، فردت ليلى "فلوس ايه ؟"، فقال رمزي : "أجرتي عن تسجيل الحلقة"، فأوضحت له ليلى أن الحلقة ببلاش وأن التليفزيون لم يعتمد على دفع أجرة للضيوف، وعددت له الفنانين الذين حلوا ضيوفا بنفس البرنامج ولم يحصلوا على مقابل كـعبدالوهاب، وفريد الاطرش، وفهد بلان وغيرهم.



فقال رمزي "هم أحرار .. ويمكن هم مش محتاجين لفلوس.. إنما انا هنا محتاج لفلوس أنا جاي أشتغل"، فقالت له ليلى إذا تفاوض مع المسئولين والذين كان لهم نفس رد ليلى.



كان رد التليفزيون اللبناني عليه : "نحن هنا في برنامجنا نحيي كبار الفنانين، ونوفر لهم دعاية ضخمة ونقدمهم في كل البيوت بأجمل إطار، ولو اننا أنصفنا لتقاضينا نحن من الفنانين أجرا عن استضافتهم".



لم يقتنع رمزي بهذا الرد واصر على أخذ المال، في حين أصر التليفزيون على عدم إعطائه المال.