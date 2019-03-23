اليوم.. وزيرا الري والشباب يشاركان في احتفالات اليوم العالمي للمياه بالقناطر

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم السبت فى احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية



وقال محافظ القليوبية إن الاحتفالية تتضمن إلقاء كلمات لوزيري الشباب والرياضة والري، وسفير الاتحاد الأوروبى، كما تتضمن فقرات غنائية لذوى القدرات الخاصة وكورالا شعبيا وأناشيد وطنية هادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع وخاصة الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه.



كما تتضمن عروض فنية وإبداعية ومعرض بمتحف الثورة بهدف استثمار الفن التشكيلى وتطويعه للتوعية بقضايا الوطن ولوحات فنية ورسومات ابداعية لطلبة المدارس.

