تظاهرة في بنغازي دعمًا للقوات المسلحة الليبية

شهدت مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) اليوم الجمعة تظاهرة أكدت دعما للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، ورفضًا لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة.



وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن المتظاهرين رفعوا لافتات تؤكد دعم القوات المسلحة الليبية ورفض جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة.



يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري أشار خلال مؤتمر صحفي ببنغازي الأربعاء الماضي إلى أن القيادة العامة تتابع باهتمام بالغ جدًا الدعوات إلى التظاهر في بنغازي ومدن في غرب وجنوب ليبيا لدعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في مختلف المناطق وقدم المسماري بـاسم القائد العام الشكر لهؤلاء الشباب الذين يقودون هذا الحراك وبارك هذه التظاهرات.