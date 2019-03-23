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تعليم

انطلاق مؤتمر تجارة عين شمس السنوي بحضور 3 وزراء.. اليوم

السبت 23/مارس/2019 - 06:01 ص
تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إن المؤتمر السنوي للكلية ينطلق اليوم السبت، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف قدري، لـ«صدى البلد» أن الجلسة الأولى للمؤتمر، تناقش الأسباب والتداعيات الاقتصادية والسلوكية والاجتماعية لعجز الموازنة، ويرأس الجلسة الدكتور إيهاب نديم، أستاذ الاقتصاد بالكلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وأوضح عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن جلسات المؤتمر تناقش أيضا آليات الإصلاح الهيكلي والإداري لعلاج عجز الموازنة وفقا لرؤىة مصر 2030.

وأكد الدكتور خالد قدري، أن المؤتمر يناقش أيضا الإجراءات والسياسات المالية لعلاج عجز الموازنة، وأدوات الإصلاح المحاسبي والضريبي لعلاج عجز الموازنة.

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