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اقتصاد

رئيس فيزا العالمية: التحول الرقمي يساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة

السبت 23/مارس/2019 - 03:00 ص
جانب من توقيع مذكرة
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
اية الجارحي
قال أحمد جابر مدير عام فيزا لمنطقة شمال افريقيا ان توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية التي تدرك تماما أهمية تكنولوجيا المدفوعات الرقمية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الى ان التحول للمدفوعات الرقمية يساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما ان المدفوعات الرقمية تسهم في تعزيز كفاءة أفكار شركات التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها بشكل مستمر وتوفر الأمان والوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة النقد.

ومن المقرر بموجب المذكرة أن تتضمن ورش التوعية التركيز على عدد من الموضوعات الهامة وذات الصلة والمتمثلة في الشمول المالي، تكلفة النقد ، أهمية المدفوعات الرقمية وتأثيرها في النمو الاقتصادي ، المخاطر وأمن الفضاء الإلكتروني ، تسريع نمو المدفوعات الرقمية ،أنظمة الدفع ،حلول المدفوعات الحكومية ،الإبداع في صناعة المدفوعات ،الحلول الرقمية ،النظام الإيكولوجي للدفع الإلكتروني ، المدفوعات الرقمية وتمكين المرأة.

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