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مواعيد مباريات اليوم السبت 23 -3- 2019 والقنوات الناقلة

السبت 23/مارس/2019 - 09:13 ص
إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 23 مارس 2019، إقامة العديد من مواجهات المنتخبات الودية، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، إضافة إلى مواجهة في الدوري السعودي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
جورجيا X سويسرا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
جبل طارق X إيرلندا - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
السويد X رومانيا - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
مالطة X جزر فاروه - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
إيطاليا X فنلندا - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ليشتنشتاين X اليونان - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
البوسنة والهرسك X أرمينيا- 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
إسبانيا X النرويج - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:
بوروندي X الجابون 3:00 مساءً 
الكاميرون X جزر القمر 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
النيجر X مصر 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
غينيا بيساو X موزمبيق - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
زامبي X ناميبيا - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 1
ساحل العاج X رواندا - 7:00 مساءً
غانا X كينيا - 8:00 مساءً
مالي X جنوب السودان - 9:00 مساءً
السنغال X مدغشقر - 9:00 مساءً

الدوري السعودي:
الهلال X أحد - 9:45 مساءً - KSA Sports 1 HD - Dawri Plus 1 HD

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