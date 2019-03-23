ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس لـ 30 مارس

السبت 23/مارس/2019 - 12:49 م
المتهمين داخل قفص
المتهمين داخل قفص الاتهام
أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة 30 مارس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

ترشيحاتنا

احذر.. ميزة جديدة من الواتساب

محمد صلاح يتغنى بهتاف ليفربول الشهير للخروج من أزمته

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي:قرار الرئيس بشأن علاوات أصحاب المعاشات شامل للجميع

مصر تعود للنيجر بعد 9 سنوات لمحو ذكرى الهزيمة في 2010

الأزهر يوضح الحكمة من نداء هارون لسيدنا موسى بقول: ابن أم

طرق لخسارة وزنك بعد سن الـ 40 بدون الذهاب للجيم

صندوق تحيا مصر يكشف أغرب حالة إنسانية لسيدة غارمة.. فيديو

تهديدات لرئيسة وزراء نيوزيلندا: أنت التالية

أنغام تدافع عن شيرين: كفاية ضغط عليها .. شوية رحمة

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

تشكيل مصر المتوقع أمام النيجر.. الشناوي يحرس المرمى وكوكا يقود الهجوم

شاهد.. مرشحة تركية تتحدى أردوغان وتفضح علاقته بالدوحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

بفستان من لابورجوازي..أصالة تتألق في حفلها بالقطيف ..صور

فيديو

تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 من منتدى مصر الاقتصادي ..فيديو
وداعًا زيزي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة آخر أنثى خرتيت بالشرق الأوسط
محمد فريد: نسعى لربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية .. فيديو
أستاذ اقتصاد: 2019 سيشهد انعكاسات إيجابية على المصريين.. فيديو
صندوق تحيا مصر يكشف أغرب حالة إنسانية لسيدة غارمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟