إصابة عامل ونجلته أثناء عبورهما الطريق السريع بقليوب

أصيب عامل ونجلته فى حادث تصادم أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب، وتم نقلهما لمستشفى قليوب لتلقى العلاج اللازم.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابان بطريق القاهره الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها أسفل الطريق الدائرى دائرة القسم.



وبالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة رقم 71662 رحلات قليوبية عبد الغنى ع ع سائق بالطريق المشار إليه فوجئ بكل من عادل ش م 49 عاما عامل مصاب بكدمة بالقدم اليمنى ونجلته شهد 11 طالبة مصابة بجرح متهتك بفروة الرأس ونزيف بالمخ يعبران الطريق المشار إليه للاتجاه المقابل لاستقلال إحدى السيارات ولم يتمكن من مفاداتهما و اصطدم بهما مما أدى لحدوث إصابتهما المشار اإليها.



وبسؤال قائد السيارة والمصاب الأول اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، والذي نتج عنه تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليه.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.