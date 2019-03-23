ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة عامل ونجلته أثناء عبورهما الطريق السريع بقليوب

السبت 23/مارس/2019 - 01:55 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
إبراهيم الهوارى
أصيب عامل ونجلته فى حادث تصادم أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب، وتم نقلهما لمستشفى قليوب لتلقى العلاج اللازم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابان بطريق القاهره الإسكندرية الزراعى اتجاه بنها أسفل الطريق الدائرى دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة رقم 71662 رحلات قليوبية عبد الغنى ع ع سائق بالطريق المشار إليه فوجئ بكل من عادل ش م 49 عاما عامل مصاب بكدمة بالقدم اليمنى ونجلته شهد 11 طالبة مصابة بجرح متهتك بفروة الرأس ونزيف بالمخ يعبران الطريق المشار إليه للاتجاه المقابل لاستقلال إحدى السيارات ولم يتمكن من مفاداتهما و اصطدم بهما مما أدى لحدوث إصابتهما المشار اإليها.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب الأول اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، والذي نتج عنه تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترشيحاتنا

أبرزهم محمد صلاح ومبابي .. 7 صفقات ستشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو

طرق لخسارة وزنك بعد سن الـ 40 بدون الذهاب للجيم

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا

عادات يومية تدل على إصابتك بسرطان الدماغ .. أبرزها هز الرجلين والقيلولة

بهذه الطريقة.. نادى ليفربول يتمسك بمحمد صلاح

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بالغربية.. والمحافظ يوجه بتفعيل غرف الطوارئ

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

شاهد.. ماذا قال عمرو دياب للسعوديين وتركي آل شيخ؟

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق

معركة شرسة في مباراة السوبر للراجبي في نيوزيلندا بسبب مذبحة المسجدين

الشحات مبروك: رفضت المشاركة فى فيلم شمس الزناتي لهذه الأسباب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

فيديو

فيديوجراف| المصري معروف بقوته وجبروته.. رامي شحاتة.. حديث الشارع الإيطالي
الشحات مبروك: رفضت المشاركة فى فيلم شمس الزناتي لهذه الأسباب.. فيديو
تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 من منتدى مصر الاقتصادي ..فيديو
وداعًا زيزي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة آخر أنثى خرتيت بالشرق الأوسط
محمد فريد: نسعى لربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟