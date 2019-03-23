وكيل تربية الغردقة: الشائعات لها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام

نظمت صباح اليوم السبت، كلية التربية بالغردقة، ندوة عن دور الإعلام فى المجتمع المصرى بحضور نخبة من صحفيي البحر الاحمر، وطلبة وطالبات كلية التربية، وتناولت الندوة دور الإعلام فى التوعية لدى الشباب وتأثيرة على المجتمع والأسرة.



وأكد الدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الشائعات لها تأثير كبير فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، فى بث معلومات مغلوطة وغير صحية، ويجب على كل شخص أن يتأكد من مصادر الخبر وأن تكون مصادر موثوق منها.



وعلى هامش الندوة، تم فتح حلقة نقاشية بين الطلبة والصحفيين، وأجاب الصحفيون على أسئلة الطلاب وتفاعل الطلبة والطالبات معهم فى جميع القضايا.



عقدت الندوة تحت إشراف الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومحفوظ عبد الستار عميد كلية التربية.

