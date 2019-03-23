محافظ أسيوط يشهد ماراثون جرى لتلاميذ متلازمة داون والطلاب الموهوبين

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، اليوم ماراثون الجرى لتلاميذ متلازمة داون بمدارس التربية الفكرية وتلاميذ متلازمة داون المدمجين بالتعليم العام، والتلاميذ الموهوبين من مدارس التعليم العام بعدد 100 طالب وطالبة ، وذلك انطلاقا من امام ديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام والعودة ، والذى تنظمه مديرية التربية والتعليم فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والوزير المحافظ .



جاء ذلك بحضور عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والعميد اشرف مرسى مدير ادارة المرور بالمحافظة ومعلمى التربية الفكرية والتعليم الخاص و50 طالب من من تلاميذ متلازمة داون و50 طالب من الموهوبين .



وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية والتلاميذ المشاركين حتى مديان الحرب والسلام ثم العودة مرة اخرى لديوان عام المحافظة بمشاركة حملة الاعلام والرايات .



وأكد المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم – حرصه الكامل على دعم التلاميذ ذوى الاعاقة وخاصة تلاميذ متلازمة داون ودمجهم فى مدارس التعليم العام وذلك من أجل التوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل معهم وتهيئة مناخ تعليمى مناسب لهم مشيرا الى تكريم المتميزين من ذوى الإعاقة فى جميع المناسبات واختيار المتفوقين رياضيا وعلميا لتكريمهم فى لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة لتشجيعهم على التميز ، لافتا الى حرص الدولة بكافة مؤسساتها واجهزتها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات المهتمة بالاشخاص ذوى الاعاقة بدعم تلاميذ متلازمة داون وتأهيلهم للدمج المجتمعى .