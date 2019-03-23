رئيس المركز العربي : مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط .. فيديو

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل ، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن اختيار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لمصر لتكون زيارته الخارجية الأولى لها دلالة كبيرة ، على رأسها أن مصر هي الركيزة الاساسية للاستقرار في الشرق الأوسط .



وأشار " إسماعيل " خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " إكسترا نيوز"، اليوم السبت ، إلى أن دولة العراق تعلم جيدا أن مصر ركيزة أمن قومي العربي ، ودعم مستمر لكل الدول العربية .



ونوه إلى أن الدولتين مصر والعراق لديهما رغبة كاملة للتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

