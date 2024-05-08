تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة صغيرين في قليوب للمرافعة

قرّرت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتـ.ـل فتاة وطفل بعد إشعال النار من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب، لجلسة الغد، لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة شيماء ج ع، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ 18 عاما ، قتلـ.ـت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كلا من نسمة كمال حلمي مدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.