المشدد 10 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطفل بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لطفل بفقد البصر بنسبة 35%، بعد إطلاقه عيار ناري من سلاح خلال تشاجره مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8192 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 4500 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب س ع"، 24 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء بالقاهرة، لأنه في يوم 13 / 6 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص ، أحدث عمداً بالمجني عليه الطفل سالم محمد عبد الفتاح إبراهيم سالم، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالى 35%، تتمثل في فقد إبصار العين اليمنى.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق عياراً نارياً حال تشاجره مع آخرين فحاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه مستخدماً في ذلك السلاح الناري والذخائر محل الإتهامين اللاحقين على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناری غیر مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق دون ترخيص.