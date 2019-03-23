ننشر تفاصيل اجتماع الـ 8 ساعات داخل مقر BBC لتشويه صورة مصر

نجحت جبهة شباب الصحفيين في اختراق الاجتماع السباعي الذي عقد داخل مقر شركة الخدمات الإعلامية المحدودة في حي "كريكلوود" بلندن والذي كان وراء الأخبار المفبركة والكاذبة والاشاعات المغرضة وإثارة الفتن والتي تبثها وتتبناها قناة "bbc".



وأكدت الجبهة إن مقر الشركة الذي يحتضن الاجتماعات المستمرة لتشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد هو المقر الرئيسي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والذي يمتلكة الهارب إلى بريطانيا ونائب المرشد العام للجماعة ورأس أفعى الإخوان إبراهيم منير.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: تمكنا من رصد ماحدث في الاجتماع الذي استمر على مدار 8 ساعات بقيادة منير وضم توني هول المدير التنفيذي لقناة bbc وعدد من أبرز أعضاء قيادات التنظيم الإرهابي عزام التميمي رئيس مجلس إدارة قناة الحوار التي تبث من بريطانيا باللغة العربية وتتحدث بإسم الجماعة الإرهابية وهو فلسطيني، وأسامة أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة في لندن من بغداد ومها عبد الرحمن عزام حاصلة على الجنسية البريطانية واسست مجموعة من المنظمات الوهمية للترويج للجماعة الإرهابية وعملت تحت قيادة الإخواني عمرو دراج، وياسمين حسين رئيس قسم حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية وسندس عاصم الهاربة من حكم بالإعدام ومستشار الشئون الخارجية للارهابي محمد مرسي.



وأضاف طوالة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على 14 بندا يتم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة في مختلف الوسائل الإعلامية صحافة وتليفزيون وسوشيال ميديا بكافة انواعها من "فيس بوك وتويتر وانستجرام".



وأشار رئيس الجبهة إلى إن البنود تضمنت التواصل مع المنظمات المشبوهة لكتابة تقارير مضروبة عن الأوضاع المستقرة في مصر وتوحيد صفوف الهاربين في الخارج وسرعة إجراء مصالحات مع الذين فضحوا ممارسات الجماعة الإرهابية، وتوزيع نشرات يومية على القنوات الفضائية التابعة لهم وأبرزها "الجزيرة والحوار ووطن والشرق ومكملين" بتقارير عن حال الشارع المصري وإجراء مداخلات تليفونية مع أشخاص وكأنهم في مصر ومن محافظات مختلفة، و نشر الفتن وبث الأكاذيب و التركيز على إطلاق الشائعات من خلال عمل هاشتاجات داخل مصر وخارجها.



وأوضح طوالة إن البنود تضمنت أيضا الاستعانة بشركة عالمية في التسويق الالكتروني لضرب حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد والاستعانة بالخلايا النائمة للتحدث مع المواطنين في وسائل المواصلات المختلفة وفتح حوارات لشحن البسطاء ضد الدولة المصرية وانتحال صفة شخصيات كبيرة من نجوم الفن والرياضة من خلال صفحات وهمية لجذب الشباب والفتيات للهجوم على التعديلات الدستورية من خلال طرح بنود كاذبة لإثارة الفوضى والرأي العام.



وأضاف ان المركز يتولى طباعة المنشورات والبيانات الوهمية باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها على الصحف والمواقع والوكالات الإخبارية الكارهة لتقدم مصر ونهضتها من خلال مساحات مدفوعة الأجر.