وزير التعليم يشارك في احتفالية مرور 140 سنة على نشأة مدرسة الجيزويت

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت، في احتفالية مدرسة العائلة المقدسة "الجيزويت" بمناسبة مرور 140 سنة على نشأتها في عام 1879.



وحضر الاحتفال قداسة الأب نادر ميشيل اليسوعي، مدير عام مدارس العائلة المقدسة، وعدد من الشخصيات العامة والطلاب والخريجين والمعلمين بالمدرسة.



وشهد الحفل استعراضا لتاريخ المدرسة والنماذج المشرفة التي أسهمت في الارتقاء بالوطن في مختلف المجالات ورفعت اسمه عاليًا في الداخل والخارج.



وتعد مدرسة الجيزويت من أعرق المؤسسات التعليمية في مصر في العصر الحديث، والتي تقدم خدمة تعليمية متميزة، أنشئت عام 1879 لتعليم اللغة الفرنسية.