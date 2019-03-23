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عمرو أديب عن كامل الوزير: اللى عاوز يعطله يبعد عنه.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:17 م
عمرو أديب
عمرو أديب
حمزة شعيب
عقب الإعلامى عمرو أديب على جولة وزير النقل المهندس كامل الوزير لتفقد الإصلاحات بمحطتي القاهرة والجيزة، قائلا: "اللى هيعطل الراجل يبعد عنه هذا الوزير جاء للتطوير".

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "كامل الوزير جاء من أجل تطوير وزارة النقل وتطهيرها من الفساد وهذه كانت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى له".

وأكمل: "أتوقع أن يقوم كامل الوزير بتغيير جذرى فى وزارة النقل، معقبًا: "فيه أمل وعندنا إمكانيات كبيرة".

وأردف: "بيصعب عليا تقصير الموظفين، والمهمل أخطر من الإرهابي".

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