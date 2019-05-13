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عائلة الأديب يوسف السباعي تروي ذكرياتها معه.. فيديو

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:19 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قالت نفيسة ابنة الأديب والكاتب يوسف السباعي، إن والدها كان مبتسما طوال الوقت في البيت ودائما ما كان يداعبها ومشغول بأهل بيته دائما.

وأضافت نفيسة في حوارها لفضائية "إكسترا نيوز" أن اسمها على اسم جدتها ثم اشتهرت وسط أهلها باسم الدلع بيسة، مشيرة إلى أن تعامل والدها معهم هي وأخوها كان أصدقاء وأقصى شئ ممكن أن يعاقبها به هو مخاصمتها.

من جانبها، قال حفيد الأديب الدكتور عبدالوهاب الغندور إنه قضى طفولته كلها معه، ويتذكرها جيدا مشيرا إلى أن وقته المرح كلها كان معه.

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