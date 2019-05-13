عمرو دياب يغنى بمسلسل زي الشمس لـ دينا الشربيني

شهدت أحداث مسلسل "زي الشمس" لـ دينا الشربيني، ظهور "مصطفى" الذي يقدم دوره أحمد داوود، كان يحاول التخفيف عن أبناء "فريدة" التي تقدمها ريهام عبد الغفور، بعد وفاتها، فقام بتصوريهم وهم يغنون "يتعلموا" للنجم عمرو دياب.



وأشعلت أغنية "الهضبة" بالمسلسل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واعتبروه مقصودا.



يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل،.



وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

