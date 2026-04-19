القبض على سائق سيارة تاكسى طلب أجرة زيادة من طالبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بطلب أجرة أزيد من القيمة المقررة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (طالبة - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف) ، وبسؤالها تضررت من قائد سيارة "أجرة" لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقرر.

أمكن تحديد وضبط السيارة محل الشكوى"سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





