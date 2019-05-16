زى الشمس.. تناغم العناصر ورشاقة الأداء وراء تفوق المسلسل

أجبرت الممثلة دينا الشربينى عددا كبيرا من الجمهور لمشاهدة مسلسلها الجديد "زى الشمس" برغم حالة التربص التى أحاطت بها مؤخرا، ربما جاء ذلك لرشاقة أدائها ونعومة وعذوبة العمل ككل، وتكامل العناصر الفنية سواء أمام أو خلف الكاميرات، حتى أن أكثر من ممثل يعيد اكتشاف نفسه فى العمل وتلاقى شخصياتهم ترحيبا ملموسا بين شرائح متباينة من الجمهور.



وبعد مرور 10 أيام من شهر رمضان أصبح من المنصف أن نتحدث عن "زى الشمس" باعتباره أحد فرسان الرهان فى دراما رمضان هذا العام، ليس فقط لجودة تسكين الأدوار والتحضيرات واختيار الديكورات وغيرها من التفاصيل الذى يجب ان تحسب للمخرجة كاملة أبو ذكرى، ولكن لاستكمال كل من المخرج أحمد مدحت والمخرج سامح عبد العزيز هذا العمل بالكثير من التدقيق حتى تخرج جميع المشاهد متناغمة مع تم تقديمه منذ البداية.



المسلسل يشهد تألقا كبيرا لكل من أحمد السعدنى وأحمد داود، كما تستمر ريهام عبد الغفور فى تقديم أداء رائع فى شخصية فريدة تستحق عنه المنافسة بضراوة على أفضل ممثلة فى شهر رمضان 2019، بجانب ظهور مميز لـ سوسن بدر وجمال سليمان.



موهبة دينا لم تلفت الأنظار على نطاق واسع خلال مسلسل عرض خاص، ولكنها ظهرت وتشكلت وثقلت مع أعمالها التالية فى مسلسل المواطن إكس عام 2011، لتبدأ بعدهما سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة من طرف ثالث، لـ روبي وحكايات بجانب مسلسلي موجة حارة وتحت الأرض.



وفي عام 2016 شاركت في بطولة فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ونافست في الموسم الرمضاني من نفس العام بمسلسل جراند أوتيل والذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، بجانب مسلسل أفراح القبة المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وفيلم كدبة كل يوم.



وشهد عام 2017 نشاطًا فنيًا للنجمة لتقوم ببطولة 4 مسلسلات درامية ناجحة وهم خلصانة بشياكة، عشم أبليس، حكايات بنات بجزئيه الثاني والثالث، ومن الناحية السينمائية شاركت في بطولة فيلم هروب اضطراري الذي اعتلى لفترة قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وفيلم جواب اعتقال الذي تناولت من خلاله قضية الإرهاب.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

