محافظ الدقهلية: نعمل مع جميع المؤسسات لتقديم خدمة حقيقية للمواطنين

تناول الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية طعام الإفطار أمس الخميس في مدرسة المنصورة كولدج بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية السابق واللواء صلاح المعداوي واللواء عمر الشوادفي المحافظين السابقين للدقهلية والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس إدارة مدارس المنصورة كولدج.



وأكد شاروبيم أن المحافظة تتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات التي تعمل بجد على توفير خدمة للمواطنين من أبناء الدقهلية ، وأننا ندعم الجميع في إطار القانون وبمنتهى الشفافية والحياد لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة للجميع دون استثناء أو تمييز.



ورحب محافظ الدقهلية بالحضور جميعا معبرا عن سعادته لحضور هذه المناسبة التي تجمعه بعدد من المحافظين الحاليين والسابقين الذين بذلوا جهودهم للنهوض بالمحافظة ليواصل جميعنا المسيرة واحدا بعد الآخر في سبيل تحقيق آمال وتطلعات أهلنا في الدقهلية ، وقال لستم ضيوفا بل أنتم أهل المكان كما أفتخر بأنني أصبحت واحدا من أهل المحافظة .



وشدد شاروبيم على ضرورة المزيد من التعاون بين كافة قطاعات الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية والجامعات والمدارس الخاصة لتوفير أفضل خدمة لأبناء الدقهلية الذين يستحقون منا كل العطاء والبذل من أجل تلبية مطالبهم وتحقيق تطلعاتهم.