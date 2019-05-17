مي حامد: الطب البيطري بدون تكليف كالجسد بلا روح

قالت الدكتورة مي حامد، ممثل المرأة في مصر بالاتحاد العام للبيطريين العرب، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، إنها تؤيد عودة التكليف لخريجي كليات الطب البيطري والذي توقف منذ عام 1995، مشيرة إلى أن كل المهن الطبية لها تكليف عدا الطب البيطري.



وأضافت حامد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التكليف يضمن إيجاد فرصة عمل ومحاربة البطالة من جانب، ومن جانب آخر عدم تسرب ثروة علمية أمضاها الخريجين في دراسة قيمة لمدة خمس سنوات للعمل في مجالات أخرى مثل الدعايه الدوائية البشرية ومنتجات التجميل او مجالات اخرى بعيده لا يستفيد بها الخريج ولا تستفيد بها الدولة.



ولفتت الدكتورة مي حامد، إلى أن التكليف يضمن أيضا تدريب حقيقي للخريجين للاستفادة من المعلومات الدسمة التي يدرسها الطلاب على مدار خمس سنوات، مؤكدة أن عودة التكليف يمثل عودة للمهنة بالكامل في الحاضر وضمان للتنمية في المستقبل، والطب البيطري بدون تكليف كجسد بلا روح.



وأوضحت ممثل المرأة المصرية بالاتحاد العام للبيطريين العرب، أننا ننعاني من نقص في الأطباء البيطريين العاملين بالحكومة تزامنا مع خروج العديد من العاملين حاليا على المعاش قريبا.



وتساءلت الدكتورة مي حامد، كيف ستستمر هذه المهنة مع تراجع أعداد العاملين بها، وفي ظل اهتمام متزايد من الدولة بالتنمية الاقتصادية والاستثمار في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتقليص الفجوة الغذائية من جهة، وتحقيق نمو اقتصادي.



وأكدت أنه لابد أن يقابل هذا الاستثمار في الثروة الحيوانية، زيادة في عدد الأطباء البيطريين المدربين للنهوض بمستوى الخدمة والرعاية البيطرية في مصر.