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حوادث

ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط أحمد ص ا، عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما ومبلغ 50 جنيها ونادر ا ع " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 220 جنيها حال استقلاله السيارة رقم ي و 769 ماركة سوزوكي حمراء اللون.

كما تم ضبط محمود ا ع " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 80 جراما ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وسيد زغ " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 90 جراما واحمد ن س " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 75 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 155 جنيها بشبرا الخيمة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

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