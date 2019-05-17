ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط أحمد ص ا، عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما ومبلغ 50 جنيها ونادر ا ع " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 220 جنيها حال استقلاله السيارة رقم ي و 769 ماركة سوزوكي حمراء اللون.
كما تم ضبط محمود ا ع " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 80 جراما ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وسيد زغ " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 90 جراما واحمد ن س " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 75 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 155 جنيها بشبرا الخيمة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط أحمد ص ا، عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جراما ومبلغ 50 جنيها ونادر ا ع " عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 220 جنيها حال استقلاله السيارة رقم ي و 769 ماركة سوزوكي حمراء اللون.
كما تم ضبط محمود ا ع " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 80 جراما ومبلغ 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وسيد زغ " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 90 جراما واحمد ن س " عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 75 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 155 جنيها بشبرا الخيمة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.