سفرة رمضان .. طريقة تحضير أرز ريزو

يعد أرز الريزو من أشهى الأطباق التي يطلبها الكبار والصغار في المطاعم بنكهات مميزة، ويمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وخاصة على سفرة رمضان ليكون طبقًا مختلفًا على مائدة رمضان.



مكونات أرز ريزو

نصف كيلو أرز أبيض+ 2 بصلة متوسطة مفرومة + 6 فصوص ثوم كبيرة + ملعقه فلفل أسود+ نصف ملعقة فلفل أحمر حار مفروم + ملعقة كبيرة بهارات دجاج+ ملعقة كمون ناعم +ملح + فنجان مسطردة + ملعقة صغيرة كاري+ بيضة + صوص الباركيو الجاهز ( أو يمكنك إعداده بنفسك في المنزل).



الدجاج المقرمش: ربع كيلو فراخ بانيه مقطعة قطع صغيرة+ بصلة كبيرة + دقيق + فلفل وملح وكمون وفلفل حار للتبيل



طريقة تحضير أرز ريزو

شوحي الأرز في الزيت على النار لمدة دقائق وبعدها ضيفي البصل مع الأرز وقلبيه، ثم التوابل والملح والمسطردة والثوم واستمري في التقليب، واسكبي قدر من الماء على الأرز واتركيه ينضج على نار هادئة.



أما الدجاج، فقومي بوضع قطع البانيه في خلطة التتبيل بالبصل والبهارات ، وفي وعاء أخر ضعي الدقيق و البهارات والملح والفلفل الحار، ثم قومي بغمس قطع البانيه في البيض ثم الدقيق ثم اقليها في الزيت.



ضيفي الأرز بعد تسويته في طبق وضيفي فوقه قطع البانيه بعد تحميرها، ثم ضيفي صوص الباربكيو.

