ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

4000 درجة خالية لـ البيطريين.. وكيل النقابة: أتواصل مع وزيري التخطيط والمالية لتعيينهم

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:19 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك 4000 آلاف درجة خالية للأطباء البيطريين، وتواصلت مع الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط – لتسكين تلك الدراجات بالتواصل مع وزارة المالية، لسد العجز فى المجازر والمحاجر والوحدات البيطرية وباقى الأماكن التى تتبع الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، حتى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها عجز من الأطباء البيطريين.

مشيرا إلى أنه تم الحديث مع الوزيرة عن تعيين 2000 طبيب بيطرى بعد المسابقة الأخيرة التى تمت منذ أربع سنوات.

أكد ضيف أن هناك عجزا فى جميع الكوادر، والكل يعلم أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الإنسانية، فالبشر يوميا يأكلون المنتجات الحيوانية والدواجن والألبان ومنتجاتها والأسماك، والرقابة ومتابعة هذه المصادر الغذائية من أصل حيوانى يحمى البشر عامة والمواطنين فى مصر خاصة، فالطبيب البيطرى هو المدافع الأول عن صحتنا، وكل عجز فى الطب البيطرى فى مصر يمثل مشكلة صحية وضعف الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض، فلو طورنا مجزرا واحدا سوف نغلق مستشفى ونوفر الأدوية وما يكلف الدولة الملايين فى المقابل لأنى ضمنت غذاء صحى وإنسان سليم.

شدد البدرى على إعادة التكليف وأن تنفذ الوزيرة هالة السعيد الرؤية التى عرضها عليها، موضحا أنه سوف يتواصل خلال الأيام القادمة مع وزيرة التخطيط ووزير المالية لشغل ال4000 درجة وتعيين الأطباء البيطريين.

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

تبادلوا أقوى اللكمات.. مشاجرة عنيفة بين تلاميذ في مدرسة ابتدائي.. فيديو

لا أمتلك موهبة .. نوال الزغبي تكشف سبب رفضها التمثيل مع أحمد زكي

حسام موافى يوجه نصيحة طبية مهمة لمريض الكبد.. فيديو

أحمد عيد عبدالملك أول الراحلين عن الجونة.. لهذا السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور

شاهد.. مدفع رمضان في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة لأول مرة

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور