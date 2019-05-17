4000 درجة خالية لـ البيطريين.. وكيل النقابة: أتواصل مع وزيري التخطيط والمالية لتعيينهم

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك 4000 آلاف درجة خالية للأطباء البيطريين، وتواصلت مع الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط – لتسكين تلك الدراجات بالتواصل مع وزارة المالية، لسد العجز فى المجازر والمحاجر والوحدات البيطرية وباقى الأماكن التى تتبع الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، حتى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها عجز من الأطباء البيطريين.



مشيرا إلى أنه تم الحديث مع الوزيرة عن تعيين 2000 طبيب بيطرى بعد المسابقة الأخيرة التى تمت منذ أربع سنوات.



أكد ضيف أن هناك عجزا فى جميع الكوادر، والكل يعلم أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الإنسانية، فالبشر يوميا يأكلون المنتجات الحيوانية والدواجن والألبان ومنتجاتها والأسماك، والرقابة ومتابعة هذه المصادر الغذائية من أصل حيوانى يحمى البشر عامة والمواطنين فى مصر خاصة، فالطبيب البيطرى هو المدافع الأول عن صحتنا، وكل عجز فى الطب البيطرى فى مصر يمثل مشكلة صحية وضعف الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض، فلو طورنا مجزرا واحدا سوف نغلق مستشفى ونوفر الأدوية وما يكلف الدولة الملايين فى المقابل لأنى ضمنت غذاء صحى وإنسان سليم.



شدد البدرى على إعادة التكليف وأن تنفذ الوزيرة هالة السعيد الرؤية التى عرضها عليها، موضحا أنه سوف يتواصل خلال الأيام القادمة مع وزيرة التخطيط ووزير المالية لشغل ال4000 درجة وتعيين الأطباء البيطريين.