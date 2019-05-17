بعد 20 دقيقة .. الحكم يلغي هدفا لصالح الإسماعيلي أمام الداخلية

ألغى حكم لقاء الإسماعيلي والداخلية هدفا لصالح الدراويش أحرزه محمود متولى بداعى التسلل بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.



بدأ اللقاء بضغط هجومى للدراويش وشكل محمد الشامي ومحمد صادق ازعاجا على دفاعات الداخلية، وألغى فى الدقيقة الخامسة الحكم طارق مجدى هدفا أحرزه محمود متولى بعدما رفع محمود رشدى المساعد راية التسلل.



وتصدت دفاعات الداخلية فى الدقيقة السادسة لكرة سددها كريم بامبو داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من جانب الداخلية ونجح محمد فوزى حارس الدراويش فى الإمساك بإحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة.



نجح شهاب الدين خالد حارس مرمى الداخلية فى الدقيقة 12 فى إبعاد إحدى التسديدات الصاروخية التى أرسلها محمد الشامى مهاجم الدراويش داخل منطقة الجزاء.



جاء تشكيل الدراويش على النحو التالى :

فى حراسة المرمى محمد فوزى وبخط الدفاع أسامة إبراهيم ومحمود متولي ومحمد مجدي وأحمد أيمن وفى خط الوسط عماد حمدي، محمود دونجا ومصطفى فارس ومحمد صادق وكريم بامبو وفى خط الهجوم محمد الشامى.



بينا ضم تشكيل الداخلية كلا من: شهاب الدين خالد وايمانويل ايجيبتور وكريم خميس ومحمد جمال ومحمد مخلوف وعبد العزيز السيد وايشا اينوسا وحسام باولو ومحمد أبو سريع وأحمد جودة وحمودي شتا.