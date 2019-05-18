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الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 02:14 ص
الدكتور محمد العالم
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد
آية التيجي - عدسة / ابانوب نبيل
حضر الدكتور محمد العالم عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان في ضيافة موقع "صدى البلد" الإخباري، في ندوة ناقش خلالها جميع مشاكل الأسنان، والتي تخص جميع الأعمار.

وتحدث "العالم"، في ندوته عن كل ما يخص التقنيات الحديثة في طب تجميل الأسنان، والتي من أبرزها: تقنية الليزر المائي، جهاز السيريك والكيد كام، وزراعة الأسنان الفورية، والفينير وانواعها.

وأوضح العالم في حديثه معلومات هامة عن هامة تخص أسنان الرضع، وكيفية عناية السيدات بأسنانها خلال فترة الحمل، وأهم ما يمكن ان نفعله خلال شهر رمضان للحفاظ على الأسنان، والتخلص من الروائح الكريهة، والغير محببة، مؤكدا أن غسل الاسنان بالمعجون خلال فترة الصيام لا يمكن ان يتسبب في مشاكل للأسنان، أو يؤدي إلى الإفطار.

وإليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدي البلد" الإخباري.
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور
الدكتور محمد العالم في ضيافة صدى البلد.. ومعلومات هامة عن الأسنان.. صور

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