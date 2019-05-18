الأول من نوعه.. ننشر تفاصيل افتتاح مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية

شهد أمس الجمعة عدد من المسئولين الاحتفال الخاص بالافتتاح الرسمي لمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية وهو المركز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.



وقد أقيم هذا الاحتفال والفعاليات المرافقة له برعاية بنك المعرفة المصري، وموقع "للعِلم" الطبعة العربية لمجلة ساينتيفيك أمريكان التي تصدر عن سبرنجر نيتشر للأبحاث العلمية.



وقد ركزت فعاليات الاحتفال على إلقاء الضوء على واحدة من أهم النجاحات الأكاديمية والعلمية للعلماء المصريين على مدار السنوات العشر الأخيرة والتي تكللت بعدد من الاكتشافات العلمية الكبرى لمخلوقات تواجدت على أرض مصر منذ ملايين السنين، ومن ضمنها ديناصور منصوراصورس، أحد أهم الاكتشافات العلمية المُعلن عنها عام 2018.



ومن جانبه .. أكد الدكتور هشام سلّام مدير ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية قال: "إن حلم إنشاء مركز علمي وأكاديمي للحفريات الفقارية وتكوين كوادر من العلماء المصريين فى هذا المجال ظل يراودني على مدار 11 عامًا وأخيرا نجحنا فى تكوين مدرسة علمية وفي نشر دراسات واكتشافات بأسماء الباحثين المصريين في كبرى الدوريات العالمية ومنها دورية نيتشر ذائعة الصيت."



وأضاف سلّام أن الباحثين المركز يتعاونون مع الجامعات الدولية والإقليمية بهدف تبادل الخبرات وتوطين المعرفة آملين أن تسهم هذه الجهود فى ارتقاء مكانة مصر العلمية ونشر الثقافة العلمية فى هذا التخصص على مستوى الوطن العربي وأن تكلل جهودنا بإنشاء متحف للتاريخ الطبيعي يضم حفريات التراث الطبيعي المصري على غرار متاحف التاريخ الطبيعي العالمية.



وتابع، أن الحفريات الفقارية تعني كائنات عاشت قبل ظهور الإنسان قبل ملايين السنين ومنها حفريات عاشت على أرض مصر، لافتا أن رحلته لإنشاء المركز بدأت بترابيزة واحدة ومازال محتفظا بها، وأن فريقه كان بنتين فقط.



واستكمل، أن الشغف هو المحرك الرئيسي لأي عمل ونجاح، موضحا أنه سيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة عمرها ٣٠ مليون سنة و ١٠٠ مليون سنة قريبا.



قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إننا نحتفل بـ حدوتة مصرية ابطالها شباب مصر، تم دعمهم ماديا من الحكومة المصرية وعادوا لخدمة بلدهم ولم يشتكوا من ضعف الامكانيات، واستطاعوا اكتشاف حفريات جديدة.



وقال أصداء كوتاني، نائب رئيس سبرنجر نيتشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا: "تلتزم سبرنجر نيتشر بدعم المجتمع البحثي من خلال مشاركة اكتشافاته وتقديم التقارير عالية الجودة لتعزيز فهم الجمهور للعلوم ووثوقه بها. من خلال شراكتنا مع بنك المعرفة المصري، ومن خلال مجلة للعِلم نسهم بزيادة الوعي بأهمية الثقافة العلمية في مصر ويسرنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث والاحتفالية بافتتاح مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية ونهنئ الدكتور هشام سلّام على جهوده الملهمة للعلماء والباحثين والمجتمع المصري والعربي بشكل عام".



وقالت داليا عبد السلّام رئيس تحرير موقع "للعلم" الطبعة العربية لمجلة ساينتيفيك أمريكان: "إن الهدف من الفاعلية هو إلقاء الضوء على أهمية علم الحفريات الفقارية بشكل عام، خاصة فى ظل وجود علماء مصريين يقومون باكتشافات مميزة في هذا المجال ومنها الديناصور المصري منصوراصورس."



وأفادت أن موقع للعلم يهتم بتغطية الاكتشافات العلمية الكبيرة، وتبسيط العلوم للقارئ غير المتخصص في محاولة لخلق لغة ثالثة تجمع ما بين العلم والصحافة. كما أكدت داليا على أن رعاية سبرنجر نيتشر للحدث يمثل أحد أهداف الشركة والمتمثلة في نقل المعرفة العلمية الجادة والرصينة للجمهور المصري والعربي.



وأقيم على هامش الاحتفال معرض لبعض أهم الحفريات الفقارية التي تم اكتشافها في صحراء مصر ويرجع عمر بعضها لأكثر من 350 مليون سنة كما ستقام جلسة حوارية حول دعم البحث العلمي في مجال الحفريات الفقارية لأهميته في التراث الطبيعي المصري وقصص نجاح الفريق البحثي بمركز المنصورة في تكوين مدرسة علمية في هذا التخصص النادر وكيفية الاستفادة ونقل تبادل هذه الخبرات بدول المنطقة العربية.



وقد تم التأكيد في جميع الكلمات التي ألقاها المسئولون خلال الحفل ، على أن إطلاق مركز أكاديمي متخصص للحفريات الفقارية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط يعدّ إنجازًا كبيرًا آخر للدكتور هشام سلّام وفريقه يضاف لسجل نجاحاته الدولية المتواصلة وعلى رأسها اكتشاف الديناصور "منصوراصورس" أحد أهم الاكتشافات العلمية في عام 2018.



كما تمت الاشارة إلى أن هذا المركز يعد أول مركز في الشرق الأوسط، في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي ورئاستها للتنوع البيولوجي، والذي سيسهم كثيرًا في ملف الحفريات في مصر وإفريقيا.