بطيشة: توتنهام على أد الإيد لليفربول ..وآياكس عفاريت كورة

أكد المعلق الرياضي حاتم بطيشة، أن فريق توتنهام أسهل لليفربول من آياكس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال بطيشة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "آياكس عفاريت كورة، لكن توتنهام فريق على أد الأيد".



وأكمل : "أتمنى فوز ليفربول بدوري الأبطال، سيكون تعويضًا عن خسارة الدوري بعد الموسم الرائع الذي قدموه".