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رياضة

بطيشة: توتنهام على أد الإيد لليفربول ..وآياكس عفاريت كورة

السبت 18/مايو/2019 - 07:27 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد المعلق الرياضي حاتم بطيشة، أن فريق توتنهام أسهل لليفربول من آياكس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بطيشة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "آياكس عفاريت كورة، لكن توتنهام فريق على أد الأيد".

وأكمل : "أتمنى فوز ليفربول بدوري الأبطال، سيكون تعويضًا عن خسارة الدوري بعد الموسم الرائع الذي قدموه".

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