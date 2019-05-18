علامات تؤكد وقوع رجل برج الحوت في الحب

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علامات تظهر على رجل برج الحوت تؤكد وقوعه فى الحب.



رجل برج الحوت ليس له مثيل فى العاطفة والخجل والمشاعر، وهو من أكثر الرجال الذى يتحكم فيه كبريائه و يمنعه من التعبير عن الحب.



وفقا لما نشره الموقع ان لا أحد يستطيع الشعور بالحب كرجل برج الحوت، فهو يغرق به تماما ، ويصيب بالرهبة عندما يتخيل الحياة بدون حبيبتة، لا يستطيع مقاومة احزانة، يبحث دائما عن العلاقات الدائمة، لأنه لا يستطيع العيش بدون حب.



قدم الموقع بعض العلامات التى تكشف حب رجل الحوت، هو رجل غيور جدا بطبعة، يهتم بالتفاصيل، يفاجئك بالمواقف الرومانسية، يرى فيك الكون بأكمله فى أعماقه ولكن لا يعترف بهذا أمامك.



عاشق ليكون محور اهتمامك، ينتظر المبادرة منك فى أبسط الأمور وابسط العلاقات بينكم ، لأنه يجد متعة فى لهفتك عليه، شخص حساس جدا وهذه الحساسية تمنعه من الاعتراف أمامك بأنه لا يستطيع التخلى عنك، ولا يستطيع أن يتخيل الحياة بدونك، ولا يستطيع أن يفتقدك ولو ساعة.