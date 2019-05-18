أردوغان يوبخ مسئوليه: ملأنا بطون الجميع وها هى النتيجة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه من اتجاهات التصويت في الانتخابات المحلية الأخيرة، قائلا إن حزبه "ملأ بطون" الناخبين، لكنهم صوتوا للمعارضة في إسطنبول.



وقالت صحيفة "جمهورييت" التركية أن أردوغان قال لنواب ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم ردا على نقاش بشأن أصوات المواطنين الأكراد في إسطنبول: "كم عدد الأصوات التي حصلت عليها في سلطان بيلي؟ لقد قدمنا ​​الخدمات هناك، لكن على الرغم من ذلك، فقد حصلت المعارضة على 15 في المئة من الأصوات هناك".



وأضاف:" لن ننظر إلى المعدة بعد الآن، ولكن إلى الرؤوس.. لقد ملأنا بطون الجميع، ولكن ها هي النتيجة".



وبحسب الصحيفة، ذكر أردوغان خلال اجتماع حزبه "لقد أطعمتهم، ولبيت جميع احتياجاتهم ، لكنهم ما زالوا عازفين عن التصويت لصالحك".



وأثارت تصريحات أردوغان غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال مستخدمون إن الحكومة لا "تطعمهم" ، فالسلطات والأثرياء يزدادون ثراءً كلما زاد عدد الفقراء.



ويعيش ملايين الأتراك تحت خط الفقر، بحسب بيانات رسمية. وكشف المعهد الإحصائي التركي أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا قد وصل إلى 4.73 مليون في فبراير 2019 حيث ارتفع العدد بمقدار 1.37 مليون مقارنة بشهر فبراير 2018.



وارتفع معدل البطالة بنسبة 14.7، حيث يضطر العاملون إلى العمل والعيش في ظروف سيئة للغاية وسط الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم، بحسب الصحيفة المحلية.