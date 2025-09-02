مصرع شاب وإصابة والدته في تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيبت والدته بعد أن صدمتهما سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية أعلى كوبري الواسطى، ووجود حالة وفاة وسيدة مصابة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة نقل "لاذت بالفرار" بدراجة نارية "موتوسيكل"، ما أسفر عن مصرع قائد الموتوسيكل "كرولس. ب"، وإصابة والدته.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.