بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط

تسبّبت وجبة فراخ فاسدة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أسيوط في نقل 16 شخصا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

إصابة 16شخصا بتسمم غذائي



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفى الإيمان العام بوصول كلا من "مينا.ع.ج" 29 عامًا، و"عبد السيد.ج.ر" 50 عامًا، و"فلتاؤس.م.ج" 7 أعوام، و"فلتاؤس.ن.ش"8 أعوام، و"ممدوح.ج.ر" 42 عامًا، و و"مينا.م.ب"23 عامًا، و"فادي.ع.م" 16 عامًا، و"حازم.ن.م" 15 عامًا، و"كاراس. هـ.ش" 9 أعوام، و"شاكر .ن.ش" 15 عامًا، و"موسي .ع.ش" 6 أعوام، و"عوني.ش.ر" 38 عامًا، و "توماس. ب. ر"29 عامًا، و"شنوده.هـ.ش"13 عامًا، و"يسي.هـ.ش"16 عامًا، مصابين بقيء وإسهال ومغص معوي، إثر إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فراخ خلال حضورهم عرس بإحدى قاعات الأفراح بمدينة أسيوط

وتم عمل الفحوصات الطبية وحالتهم مستقرة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.