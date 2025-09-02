قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
حوادث

إصابة شقيقين وعمهما في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي
إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي
إيهاب عمر

أصيب شقيقان وعمهما في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع صباح اليوم بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي ناحية مركز الغنايم.

 إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة الغنايم ووجود مصابين. 

إصابة شقيقين وعمهما في الحادث 


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة كلا من  "إسماعيل جابر أحمد " 28 عاما، وشقيقه " أحمد جابر أحمد" 30 عاما، وعمهما " ناصر أحمد عمر" مقيمين مركز  المراغه بمحافظة سوهاج، جرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج. 


تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

شقيقين إنقلاب سيارة ملاكي إنقلاب سيارة حادث إنقلاب سيارة طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي مركز الغنايم أمن أسيوط مركز شرطة الغنايم

