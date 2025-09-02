إصابة شقيقين وعمهما في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب شقيقان وعمهما في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع صباح اليوم بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي ناحية مركز الغنايم.

إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة الغنايم ووجود مصابين.

إصابة شقيقين وعمهما في الحادث



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة كلا من "إسماعيل جابر أحمد " 28 عاما، وشقيقه " أحمد جابر أحمد" 30 عاما، وعمهما " ناصر أحمد عمر" مقيمين مركز المراغه بمحافظة سوهاج، جرى نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.