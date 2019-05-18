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اقتصاد

الإحصاء: 70% زيادة فى إيرادات المتاحف خلال 2018

السبت 18/مايو/2019 - 12:19 م
المتحف المصرى بالتحرير
المتحف المصرى بالتحرير
آية الجارحى
بلغ إجمـالـي إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 169.021 مليون جنيه عام 2018 مقابل 99.133 ملــيون جنيــه عــــام 2017 بنسبـة زيادة قدرها 70.5%

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم السبت، بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف إن عـــدد المتاحف الأثريـة والتاريخية والإقليمية بلغ 34 متحفا عـــام 2018، مقابــل 35 متحفا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وأوضح جهاز الاحصاء أن عـــدد زائــري المتاحف الاثــرية والتاريخية والإقليمية بلغ 2.845 مليون زائــر عام 2018 مقابل 2.361 مليـــون زائــر عـــام 2017 بنسبة زيادة قدرها 20.5%.

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