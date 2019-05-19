3 أشخاص لا ترد دعوتهم .. تعرف عليهم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار لمصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه ورد حديث عن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، بأن هناك ثلاثة أشخاص لا ترد دعوتهم، وهم: «الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم».



واستشهد «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي (2525).



وأشار إلى أن العدل يعتبر أساسا فى الاستجابة للدعاء، مضيفا: «الإمام العادل هو ولى الأمر، ورب الأسرة والزوج، والمدير، وكل من أسند إليه مهمة، وقام فيها بالعدل استجاب له، والعدل أمان من العذاب وأمان فى البلاد».