الدولة نجحت في الحد من الشائعات.. برلماني: شعب مصر مصدر قوة في مواجهة إعلام الإخوان الكاذب

أكد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في الحد من الشائعات والقضاء على ما تروجه الجماعات المغرضة التي تستهدف الدولة المصرية وأمنها.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن الدولة تهتم بسرعة إصدار التقارير والبيانات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للرد على الأكاذيب وتفنيدها وعرض الحقائق الكاملة أمام المواطنين، الأمر الذي ساهم في تراجع معدل إطلاق هذه الشائعات.



وقال النائب إن وطنية الشعب المصري وزيادة الوعى لديه، كان عاملا مهما في حرب الحكومة ضد الأكاذيب والادعاءات التى تروجها جماعة الإخوان، وبعض الدول المعادية ضد الدولة المصرية، فكان الشعب هو مصدر القوة في مواجهة إعلامهم الكاذب.

