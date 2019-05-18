الحزم مع حالات الغش.. عميد تربية طنطا يتفقد أعمال امتحانات الترم الثاني..صور

تفقد الدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية جامعة طنطا ،الْيَوْم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وخلال الجولة، التي رافق عميد الكلية فيها، الدكتور عبد الحميد المنشاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طه، الأستاذ بقسم أصول التربية، والدكتور إيهاب عابدين أمين عام الكلية.



واكد "الخويت" ضرورة مراعاة توازن ورقة الامتحان، مع إعطاء كل الطلاب حقوقهم، مشددًا على ضرورة الالتزام، والتعامل بكل حزم مع أي حالات غش، مع توفير كل سبل الراحة.. مع التأكيد على ضرورة تواجد أساتذة المواد الممتحن فيها، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة طارئة خلال انعقاد اللجان.