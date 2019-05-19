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برلمان

برلماني: الحكومة وضعت الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

الأحد 19/مايو/2019 - 12:03 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
حسن رضوان
ثمن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أقوى من السابق بشهادة منظمات عالمية.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أبرز الأسباب التي جعلت الاقتصاد المصري في تطور مستمر هو إنشاء العديد من المشروعات الضخمة في جميع المحافظات، فضلا عن تعافي قطاع السياحة بشكل ملحوظ وعودة تحويلات المصريين من الخارج وزيادة الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتاحة فرص عمل جديدة للشباب ما سينتج عنه انخفاض كبير في نسب البطالة في مصر، مؤكدًا أن الإنجازات التي تمت تبشر بالخير في جميع المجالات.

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