التابلت.. 28 ألفا و719 طالبا وطالبة بالبحيرة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى

يتفقد صباح اليوم الأحد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة سير امتحانات التابلت للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني لعام 2019م بمدرستى عمر مكرم الثانوية بنين ودمنهور الثانوية بنات بالإدارة التعليمية لبندر دمنهور، حيث يؤدي 28719 طالبا وطالبة الامتحانات في إجمالى عدد 107 مدارس بنطاق المحافظة بدايةً من اليوم وحتى الخميس الموافق 30 مايو.



وكان المحافظ البحيرة قد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم وجميع القيادات التعليمية خلال اجتماع موسع بضرورة بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للعمل على إنجاح تجربة التابلت فى امتحانات أولى ثانوى، وذلك من خلال توفير مولدات كهربائية إضافية بغرف السيرفرات الموجودة بالمدارس لضمان عدم انقطاع الكهرباء والإنترنت



وعمل صيانة لجميع المحولات بالإضافة الى مراجعة جميع المدارس مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام تعمل على مدار الـ 24 ساعة يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديرية والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الإمتحانات و لتلقى اى شكاوى قد ترد إليهم وإزالة أى معوقات قد تواجههم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان عام المحافظة مع مديرى الإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ومحمد سعد محمد - وكيل وزاره التربيه والتعليم وهالة عبد الله – مدير هيئة الابنيه التعليميه ومسؤولي الكهرباء وذلك لبحث ومراجعة إتمام استعدادات وتجهيزات محافظة البحيرة لامتحانات الصف الأول الثانوي .



وشدد المحافظ على احكام تعيين خدمة امنية على غرفة السيرفر واحكام غلقها مع تعيين نوبتجى عليها مع بحث إمكانية توفير 5 مولدات كهرباء احتياطية بكل ادارة تعليمية لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائى إن حدثت ، مشيرا الى قيام شركة الاتصالات بتخصيص رقم للشكاوى ( 16841) .



وأكد اللواء آمنة على أهمية تطوير منظومة التعليم الجديدة والتى تعد أحد المحاور الأساسية لمبادرة بناء الهوية والإنسان المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية بهدف تطوير التعليم ما قبل الجامعى وتنمية مهارات استخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد بالإضافة الى تدريب والاهتمام بالمعلم مشيرا الى ضرورة الاهتمام بأبنائنا الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم باعتبارهم قاطرة التقدم نحو المستقبل.



فيما أوضح محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع طلاب المدارس الحكوميه الرسميه لغات والخاصة سوف يؤدون الامتحان الكترونيًا خلال الفترة الصباحية اما طلاب المنازل والخدمات فسيتم عمل امتحان ورقي لهم طبقا لتعليمات الوزارة في الفترة المسائية داخل المدارس الحكوميه طبقا للجدول المعد للامتحان، مشيرا الة اتخاذ كافة الاحتياطات الكاملة تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة قد تحدث مع بداية الامتحانات بطباعة امتحان ورقي الفترة الصباحية وامتحان آخر ورقي لطلاب الفترة المسائية.

