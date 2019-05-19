مباراة كرة قدم في الصين للروبوت تخطف الأنظار

نظمت دولة الصين مسابقة لكرة القدم للروبوتات ضمن فعاليات البطولة الودية التي تستمر يومين تبدأ الجمعة وتنتهي السبت.



حسب ما ورد في وكالة "روسيا اليوم" أن هناك 400 متسابق من 10 دول من بينها اليابان وإيطاليا اشتركوا في المسابقة، التي أقيمت على هامش المؤتمر العالمي الثالث للذكاء الصناعي.



أماعن المباراة فقد كانت وكأنها حقيقية، وكأن الروبوت يحاول أن يكون لاعب محترف، إلا أن المباراة تفتقد لعنصر الحماس فهي في النهاية تقام بين روبوتات يستخدمها الإنسان.