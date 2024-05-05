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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ بطن مكشوف | نسرين طافش تستعرض جمالها بإطلالة أنثوية ساحرة

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة لها ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نسرين طافش، في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بتوب مكشوف البطن ، وبنطلون جينز، واعتمدت ماكياجا ناعما زاد من جمال إطلالتها. 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٠٠١٩
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٥_٠٦٠٠١٩

أحدث أعمال نسرين طافش

أحدث أعمال النجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش للانضمام إلى فريق عمل مسلسل “بدون مقابل”، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الصيفي القادم . 

مسلسل بدون مقابل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهى الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء، شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذي يعود من أمريكا، ولم يكن يعلم بوجوده من قبل، وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

 

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