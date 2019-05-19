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محافظات

بـ التابلت.. 65 ألف طالب يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى بالجيزة

الأحد 19/مايو/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
تبدأ صباح اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، في محافظة الجيزة، والبالغ عددهم 65 الف 929 طالبن وطالبة على مستوى المحافظة، يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية.

وأكد  خالد حجازي  وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية أنهت استعداداتها في جميع المدارس على مستوى المحافظة، والمقرر إجراء امتحانات الصف الأول الثانوى فيها، وتجهيزها بما يتناسب مع منظومة الامتحانات الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم  التأكيد على الطلاب بضرورة جاهزية "التابلت" الخاص بهم قبل إجراء الامتحان.

وأوضح أنه تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول الثانوى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية ، لمتابعة سير الامتحان وتيسير التواصل بين المديرية والإدارة التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومي أثناء فترة إجراء الامتحانات.

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