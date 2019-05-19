أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

أمم أفريقيا .. يستعد استاد القاهرة لاستضافة افتتاح ثالث أكبر البطولات القارية في العالم وهي بطولة أمم إفريقيا " كان 2019" والتي تقام في مصر يونيو المقبل.



أمم أفريقيا.. ويشهد الاستاد منذ فترة العديد من أعمال التطوير في البوابات الرئيسية وواجهة الاستاد والمقصورة الأمامية والرئيسية وجميع المقاعد وشاشات النتائج وأرضية الملعب والمضمار بالإضافة إلى غرف خلع الملابس.



كما أن محافظة القاهرة تعمل على تطوير جميع المداخل والشوارع المحيطة باستاد القاهرة على أن يكون الاستاد جاهزا تماما للمحفل القاري خلال الشهر الحالي.



وينشر صدى البلد آخر أعمال التطوير في الاستاد بعد الانتهاء من تجديد غرف اللاعبين والمقصورة الرئيسية وتركيب جزء كبير من المقاعد في المدرجات بمختلف درجاتها.