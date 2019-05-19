بسام الشماع: الفراعنة أول من اخترعوا الاتيكيت.. فيديو

قال المؤرخ بسام الشماع، إن المصرى القديم كان يقدس المرأة، لافتًا إلى أن إلهة القوة كان سيدة تدعى "سيخمت"، موضحًا أن الفراعنة كانوا يشيرون إلى أن القطة الوديعة تتحول لتكون أسد شرس.





وأضاف "الشماع"، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصبح"، المذاع على فضائية " dmc"، أن الاتيكيت اختراع مصرى قديم منذ أيام الفراعنة، مشيرًا إلى أن الفراعنة كن يهتمن بأن يقفن ظهرهن مفرود، والتقاط الكوب بأطراف الأصابع وبرقة.



