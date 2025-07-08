خلل الاتصالات يؤثر على الطيران.. والوزارة تتعامل |تفاصيل

تعرضت شبكات الاتصالات والإنترنت لعطل مؤقت اليوم، مما أدى إلى تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات الجوية.

زفور وقوع العطل، تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة التي تضمن استمرارية التشغيل دون إلغاء أي رحلة. وقد تمكنت الفرق التشغيلية من إدارة الموقف بكفاءة عالية، حيث تم التنسيق بين مختلف الجهات لضمان مغادرة جميع الرحلات الجوية في أسرع وقت ممكن، مع التركيز على تقليل تأثيرات العطل على الركاب وحركة الطيران.

ويقود الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عمليات المتابعة الدقيقة من داخل مركز الأزمات بمطار القاهرة الدولي. ومن خلال التنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة التشغيل، في خطوة تؤكد على كفاءة إدارة الأزمات داخل القطاع.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشغيلية البديلة لضمان استمرار الرحلات الجوية.

وقد تم ترحيل معظم الرحلات عبر الطرق البديلة المعتمدة، باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يتم حاليًا التنسيق بشأنها لتطبيق حلول مماثلة بالتعاون مع مطارات الوجهات.

زأكدت وزارة الطيران المدني في بيانها أن الحفاظ على انسيابية حركة التشغيل يأتي على رأس أولوياتها، مشددة على أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة. كما أشادت الوزارة بجهود جميع العاملين في القطاع الذين يسهمون في إدارة الموقف بحرفية ومرونة.