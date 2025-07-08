رحلة أثر من الكشف للعرض.. ملتقي ثقافي بالمتحف المصري بالتحرير

أطلق المتحف المصرى بالتحرير ،فعاليات الملتقى العلمي تحت عنوان "رحلة أثر من الكشف إلى العرض المتحفي"، والذي يُعقد بالتعاون بين المتحف والمركز الأثري الإيطالي التابع للمعهد الثقافي الإيطالي (CAI-IIC).



أوضحت إدارة المتحف المصرى بالتحرير ، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي في الكشف عن الآثار وعلاقتها بالممارسات المتحفية الحديثة، وكيفية تتبع رحلة القطعة الأثرية منذ لحظة اكتشافها وحتى عرضها النهائي للجمهور.



أفادت إدارة المتحف ، أن جدول الأعمال شمل مجموعة من الجلسات التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والأثريين والمرممين، لمناقشة محاور هامة منها التقنيات الفوتوغرافية والرقمية لتوثيق وعرض القطع الأثرية، ومنهجيات تسجيل القطع الفخارية القديمة وتحليلها، ودور المتخصصين في التنقيب في صياغة السرد الثقافي للمتحف.



يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.



ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.