دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور

نظمت منطقة جنوب سيناء للملاكمة بالتعاون مع مركز شباب شرم الشيخ بالهضبة، دورة رمضانية تنشيطية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة



وشارك فى الدورة 24 لاعبا ولاعبة بواقع 12 مباراة من مواليد "2001 حتى 2007"، والمشاركين في الدورة فرق مركز شباب شرم الشيخ ومركز شباب طور سيناء، بالإضافة إلى لاعبي المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لمحافظة جنوب سيناء وفريق ملاكمة مركز شباب شرم الشيخ، وقد قام بتحكيم المباريات الكابتن أيمن سلامة رئيس لجنة حكام المنطقة والكابتن محمود الشيخ حكم المنطقة.



وفي نهاية الدورة قام ناصر التوني نائب رئيس منطقة جنوب سيناء نائبا عن نجيب العيسوي رئيس المنطقة ونشأت عمران رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرم الشيخ وكابتن محمد سراج المدير التنفيذي للمنطقة وكابتن محمود الشيخ وكابتن أيمن سلامة أعضاء مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء بتوزيع الشهادات والميداليات على اللاعبين المتفوقين.



وقال جلال سلامة المدير الفني لمنطقة جنوب سيناء للملاكمة ومدرب المشروع القومي بالمحافظة إن الهدف من إقامة دورة رمضانية، تعليمي وتدريبي للتعود على البطولات مع اللاعبين واكتساب المهارات والفنيات، واستعدادا للموسم الجديد والوصول الي آخر مستوى فني للاعبين، وتم إقامة 12 مباراة مع مراعاة الأوزان والسن لكل مباراة.