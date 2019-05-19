ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 09:49 ص
دورة رمضانية للملاكمة
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ
ايمن محمد
نظمت منطقة جنوب سيناء للملاكمة بالتعاون مع مركز شباب شرم الشيخ بالهضبة، دورة رمضانية تنشيطية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة

وشارك فى الدورة 24 لاعبا ولاعبة بواقع 12 مباراة من مواليد "2001 حتى 2007"، والمشاركين في الدورة فرق مركز شباب شرم الشيخ ومركز شباب طور سيناء، بالإضافة إلى لاعبي المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لمحافظة جنوب سيناء وفريق ملاكمة مركز شباب شرم الشيخ، وقد قام بتحكيم المباريات الكابتن أيمن سلامة رئيس لجنة حكام المنطقة والكابتن محمود الشيخ حكم المنطقة.

وفي نهاية الدورة قام ناصر التوني نائب رئيس منطقة جنوب سيناء نائبا عن نجيب العيسوي رئيس المنطقة ونشأت عمران رئيس مجلس إدارة مركز شباب شرم الشيخ وكابتن محمد سراج المدير التنفيذي للمنطقة وكابتن محمود الشيخ وكابتن أيمن سلامة أعضاء مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء بتوزيع الشهادات والميداليات على اللاعبين المتفوقين.

وقال جلال سلامة المدير الفني لمنطقة جنوب سيناء للملاكمة ومدرب المشروع القومي بالمحافظة إن الهدف من إقامة دورة رمضانية، تعليمي وتدريبي للتعود على البطولات مع اللاعبين واكتساب المهارات والفنيات، واستعدادا للموسم الجديد والوصول الي آخر مستوى فني للاعبين، وتم إقامة 12 مباراة مع مراعاة الأوزان والسن لكل مباراة.
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور
دورة رمضانية للملاكمة بشرم الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الضرائب العقارية: نحصل على ربع قيمة تذاكر الحفلات.. و38 مليون شقة غير مسجلة.. فيديو

عشت وحيدة.. شيرين: كنت محرومة من الدلع في طفولتي.. فيديو

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لبدء الامتحان

عمرو دياب فى كواليس مسلسل زى الشمس لـ دينا الشربينى

نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان

بعد إنجاز الثلاثية التاريخية .. جوارديولا يعد بظهور مختلف لـ مانشستر سيتي

ads

أمم إفريقيا .. سبب رفض رئيس الزمالك خوض القمة أمام الأهلي

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان

الرياضة ليلًا.. السيتي يحصد الكأس.. وحمد لله أفضل لاعب في السعودية.. والعروض تلاحق مؤمن زكريا

نهائي الكونفدرالية .. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة نهضة بركان

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يواجه نهضة بركان بذكريات ياوندي وشهر رمضان

يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك ضد نهضة بركان .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-5-2019 والقنوات الناقلة

نهائي الكونفدرالية .. المهاجم المغربي يكشف الأسلحة البركانية للزمالك ..اعرف التفاصيل

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يحلم بخطف لقب أفريقي من قلب بركان المغرب

مباراة الزمالك ونهضة بركان .. جروس يشيد بتطبيق تقنية الفيديو في نهائي الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان