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فن

مي عز الدين تنتهي من مشاهد البرنسيسة بيسة

الأحد 19/مايو/2019 - 11:24 ص
مي عز الدين
مي عز الدين
شيري نبيل
انتهت النجمة مى عز الدين من تصوير مشاهدها في مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذى يعرض يوميا على قنوات الحياة خلال شهر رمضان.

ويواصل المخرج أكرم فريد مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها للجهة المنتجة للعمل.

"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.

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